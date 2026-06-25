Искусство отдыхать красиво

Исследуем барную эстетику Самары. Бар сегодня — это не только про вкус, но и про визуал, концепт и атмосферу. В этом проекте мы собрали топ локаций города с самым интересным дизайном. Рассматривайте интерьеры в деталях, читайте истории создания пространств и выбирайте следующую точку для своих идеальных планов на вечер.

Портал на тот берег

Концептуальный бар «Переправа»

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В самарском ресторане «Заволга» открылось барное пространство «Переправа» — визуальный диалог между брутальным городом и заволжской природой. Расположившись в стенах старинного купеческого особняка, этот проект объединил в себе эстетику островного быта, контраст бетона и дерева, а также аутентичную волжскую гастрономию. Это не просто бар, а настоящий культурный мост, где под историческими потолками можно настроиться на отдых и узнать расписание вечерних «омиков». Меню с подлинным самарским характером разработал бартендер Никита Гаврилов. Гостей ждут авторские коктейли, локальное пенное, костровой глинтвейн и фирменные настойки на бещевской вишне. Приятный бонус для путешественников: у барной стойки всегда можно уточнить актуальное расписание теплоходов до Прорана, Рождествено, Подгор или Ширяево. Интерьер «Переправы» многолик и многослоен. Строгий, урбанистичный бетон здесь эффектно контрастирует с теплыми природными материалами, а уникальный старинный потолок бережно сохранен как реверанс купеческой истории здания. Пространство наполнено романтикой отдыха на правом берегу: в декор тонко вплетены лодочные весла, рыбацкие сети и аутентичная лодка. Вся эта эстетика окутана камерным, ламповым светом и дополняется живым звучанием акустической гитары, создавая ту самую «свойскую» атмосферу, располагающую к общению.

Архитектура смыслов

Как устроен интерьер барного особняка «Посольство»

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Над созданием амбициозного барного особняка трудились команды Milimon Family и Manufacture group. Концепцию пространства они разработали, вдохновившись городской легендой о господине Савельеве — избалованном аристократе и потомке реального самарского купца начала прошлого века. Объездив весь мир, он вернулся в любимую Самару, чтобы кутить в родных стенах. Савельев стал невидимым хозяином особняка, а его страсть к искусству отразилась в интерьере: стены всех залов украсили концептуальные полотна современных локальных художников. Открытию проекта предшествовал сложнейший этап реставрации. Архитекторы пошли на смелый шаг и полностью обнажили старинные стены, убрав безликие наслоения гипсокартона и советской краски. Под ними проявился первозданный фактурный кирпич с вековыми неровностями, сквозь которые кое-где проступают дореволюционные купеческие орнаменты. Эту связь эпох подчеркнули современные авторы, нанеся свои росписи прямо на оголенные участки стен так органично, будто они находились здесь больше века назад. Аварийные потолки не стали заменять новоделом — авторы выбрали путь консервации, фрагментарно зафиксировав и усилив оригинальные элементы декора, сохранив дух увядающей роскоши. Финальным штрихом этого диалога прошлого и настоящего стала реставрация старинных каминов: после бережной очистки их заключили в футуристичные стеклянные короба, превратив наследие в защищенный и стильный арт-объект. Каждая комната особняка — это портал в культуру и эстетику стран, запечатленных в воспоминаниях хозяина. В холле гостей встречает атмосфера солнечной Италии с яркой фреской из лимонных деревьев, напоминающей о средиземноморских каникулах. Следом открывается столовая, где царит дух широкого русского застолья с массивным общим столом, росписью в стиле Покровского собора и мифическими птицами Сирин и Алконост на фасаде бара. Кабинет воссоздает камерную обстановку классической Англии с приглушенным светом, камином, благородными гобеленами и темной фактурной кожей. Элегантная портретная переносит во Францию: здесь гостей встречают перегородка в стиле неомодерна, контактный бар по центру и люстра ручной работы из ветвей и хрустальных кристаллов. Тонкий восточный штрих заложен в кладовой с традиционными японскими зонтиками на полотнах, иероглифами и живыми бонсаями. О том, что это живой дом, напоминает второй этаж особняка. Здесь расположились уединенная спальня хозяина, где установлена настоящая кровать для создания спокойной, интимной атмосферы, и его личная ванная комната. Особняк наполнен десятками скрытых деталей и пасхалок, разгадывать которые, переходя из зала в зал — отдельное визуальное удовольствие.

Телепортация в Тулум

Философия бара в стиле тропического бохо

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Концепция этого пространства соткана из колоритных мексиканских впечатлений, эстетики диких джунглей и уединенной атмосферы пляжных бутик-отелей. Дизайнерам удалось воссоздать в городской среде аутентичный стиль тропического бохо, вдохновленный знаменитым курортом Тулум. Попадая сюда, мгновенно теряешь связь с привычной геолокацией: пространство ощущается как скрытый от посторонних глаз бар на самом побережье океана, где время замедляет свой ход, уступая место совершенно другому, расслабленному ритму жизни. Внутреннее оформление построено на обилии сложной ручной работы и ремесленных текстур, которые формируют сильный вайб-дизайн. Потолок украшает масштабное плетеное макраме, а пространство зонируют массивные арт-объекты, искусно созданные из толстых канатов. Стены залов превращены в живописные полотна: вручную расписанные художниками изображения диких животных и тропических растений переносят гостей в самую чащу экзотического леса. В отделке преобладают тактильные и экологичные материалы. Натуральный текстиль, обилие дерева, плетеный ротанг и грубый джут подчеркивают богемную и одновременно первозданную концепцию интерьера, каждую деталь которого хочется рассматривать. Атмосфера бара получилась глубокой, загадочной и чувственной. Продуманный свет и аутентичный декор одновременно расслабляют, вдохновляют и вызывают ощущение захватывающего приключения. Это пространство буквально провоцирует гостей делать эффектные фотографии в каждом уголке и моментально переносит в другую реальность. Сюда приходят не просто за напитками, а за уникальными эмоциями. Сильный эмоциональный дизайн создает полную иллюзию полноценного отпуска — места, где хочется неторопливо пить коктейли, слушать обволакивающий этно-хаус и чувствовать себя на далеком мексиканском побережье.

Эклектика со смыслом

Бар «Кутеж»

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Заведения Самары все чаще отказываются от типовых интерьеров в пользу сложных, многослойных пространств, которые интересно разглядывать. Проект интеллигентного бара «Кутеж» примечателен как раз своим оформлением: авторам удалось уйти от шаблонных решений и создать интерьер, где у каждой детали есть свой бэкграунд, а разные эпохи бесконфликтно уживаются на одной площадке. Пространство бара — это яркая эклектика, в которой дерзко и гармонично сплелись элементы ампира, шегги-шика, поп-арта, китча и индустриального стиля. Главной идеей при проектировании интерьера стало стремление не просто воссоздать прошлое, а переосмыслить его на новый лад, наглядно показав непрерывную связь времен. Здесь полностью отсутствует музейная строгость: роскошь не подавляет, а винтажные детали не выглядят архаично. Атмосферу места формирует аутентичный декор с собственной уникальной душой. Одну часть мебели и предметов интерьера создатели находили на блошиных рынках и бережно реставрировали, другую — удачно сторговывали на художественных аукционах, а картины привозили из путешествий по самым разным уголкам мира. В результате каждый стул, зеркало и арт-объект стали носителями своей неповторимой истории. Из необычного выделим камерное барное пространство внутри основного бара для ценителей крепких напитков. Здесь подают классические и авторские вариации, воссозданные по старинным царским и советским рецептурам, дополняя их миниатюрными закусками. Визуальным и логистическим мостом стала локация над баром, где располагается ресторан «Коза». Чтобы сделать коммуникацию между двумя точками удобной и эффектной, в пространстве спроектировали большую красную кованую лестницу. Она превратилась в самостоятельный арт-объект, который задает тон всему интерьеру своими отсылками к «заводскому индастриалу». Через дизайн и общую концепцию авторам проекта удалось передать ощущение благородной свободы. Той самой, что когда-то была присуща гусарам: удаль без вульгарности, шик без лишнего пафоса. Именно поэтому в названии заведения зашито ключевое пояснение — «интеллигентный бар». Если подытожить, то «Кутеж» — это место, где прошлое и настоящее наконец-то встретились! Антикварные вещи соседствуют с современным искусством, а меню русской кухни подано на новый лад.

Инна Лаврова