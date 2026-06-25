В Перми утвержден новый глава транспортной полиции

Подполковника Михаила Гордеева утвердили в должности руководителя Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. Господин Гордеев возглавлял ведомство с ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гордеев (справа)

Михаил Гордеев (справа)



В числе наиболее актуальных задач руководителя — кадровое комплектование подразделений линейного отдела и поддержание максимально достойных условий организации труда и отдыха подчиненного личного состава.

Михаил Гордеев начал службу в органах внутренних дел в 2002 году с должности участкового уполномоченного милиции в Дзержинском районе Перми. В транспортную полицию был переведен в 2010 году, где на протяжении пятнадцати лет занимал различные должности в подразделении уголовного розыска.