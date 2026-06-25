Челябинской области списали 1,8 млрд рублей госдолга

Правительство РФ подписало распоряжение о списании задолженности восьми субъектов страны по бюджетным кредитам на общую сумму 48,2 млрд руб. Челябинская область может не выплачивать почти 1,8 млрд руб., указано в документе.

Регионам аннулировали две трети долгов, сложившихся на 1 марта 2024 года. Списание произошло также для Московской, Волгоградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской областей, а также для Удмуртской Республики. Недавно была аннулирована часть задолженности Курганской области в размере 1,9 млрд руб.

Объем списания, по данным правительства, соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и прочее.

Виталина Ярховска