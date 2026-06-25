Количество идущих через Черноземье «крымских» поездов сократится до семи

По решению оперативного штаба Республики Крым совместно с Минтрансом Крыма и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, до семи маршрутов в сутки. Остальные поезда, ранее курсировавшие в этом сезоне, отменят постепенно в течение двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика ООО «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

До особого распоряжения все сохраняемые поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Компания продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. В списке сохраненных — поезда:

№ 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь;

№ 27/28 Москва — Симферополь;

№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово);

№ 453/454 Москва — Симферополь (с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород);

№ 17/18 (одноэтажный, три раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, раз в четыре дня) Москва — Симферополь.

Для пассажиров, купивших билеты на отмененные рейсы, организован полный возврат средств. Поезда, следующие через Черноземье (Брянск, Орел, Курск, Воронеж), а также вагоны беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь продолжат курсировать без изменений.

Даты последних рейсов для отменяемых поездов, идущих через черноземные города:

№ 75/76 Омск — Симферополь: последний из Омска — 8 июля, из Керчи — 5 июля;

№ 183/184 Мурманск —Севастополь (с прицепной группой № 414/413 из Архангельска): последний из Мурманска — 2 июля, из Керчи — 29 июня; из Архангельска — 3 июля;

№ 67/68 Москва — Симферополь: последний из Москвы — 26 июня, из Керчи — 27 июня;

№ 173/174 Москва — Евпатория: последний из Москвы — 24 июня, из Керчи — 27 июня;

№ 464/463 Москва — Феодосия: последний из Москвы состоялся 23 июня, из Керчи — 25 июня;

№ 97/98 Москва — Симферополь: последний из Москвы — 6 июля, из Керчи — 4 июля;

№ 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь: последний из Санкт-Петербурга — 28 июня, из Керчи — 30 июня;

№ 473/474 Смоленск – Симферополь: последний из Смоленска — 26 июня, из Керчи последний раз поезд отправился 24 июня (далее поезд меняет маршрут и будет ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номера).

Ульяна Ларионова