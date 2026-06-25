Инвестиции, которые не обесценятся
Сохранить молодость, красоту и высокий уровень энергии — пожалуй, главная задача для каждого из нас. Как грамотно управлять своими внутренними и внешними ресурсами, эксперты и гости обсудили на закрытом бизнес — завтраке Издательского дома «Коммерсантъ» «Архитектура молодости: инвестиции в себя».
В приятной и непринужденной атмосфере участники делились полезными инструментами и лайфхаками для поддержания здоровья и поиска персонального стиля. Разговор зашел о трех важнейших китах нашей личной «архитектуры»: здоровье сердца, заботе о зрении и создании гармоничного образа. Ведь в эпоху стремительных изменений лучший выбор — это забота о себе. Именно здоровье, непрерывное развитие и уверенность в своем стиле становятся тем самым прочным фундаментом для внутренней гармонии и личной эффективности.