Инвестиции, которые не обесценятся

Сохранить молодость, красоту и высокий уровень энергии — пожалуй, главная задача для каждого из нас. Как грамотно управлять своими внутренними и внешними ресурсами, эксперты и гости обсудили на закрытом бизнес — завтраке Издательского дома «Коммерсантъ» «Архитектура молодости: инвестиции в себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости мероприятия Елена Шибанова Оксана Красовская Валентина Макарова и Юлия Швецова Оксана Покоева Вера Власова Марина Учаева Анна Ерфомова Анна Мокшина Олеся Кутукова Надежда Базоиди Наталья Лунькова и Елена Шатохина Мария Гафурова Наталья Кириллова Татьяна Климанова Милания Ковалева Александра Соколова Марина Туз Игорь Гейдман Ольга Абашина Александр Гашников Екатерина Волкова Марина Коваль Марина Королькова Инна Лаврова Ирина Бикинеева Следующая фотография 1 / 26 Гости мероприятия Елена Шибанова Оксана Красовская Валентина Макарова и Юлия Швецова Оксана Покоева Вера Власова Марина Учаева Анна Ерфомова Анна Мокшина Олеся Кутукова Надежда Базоиди Наталья Лунькова и Елена Шатохина Мария Гафурова Наталья Кириллова Татьяна Климанова Милания Ковалева Александра Соколова Марина Туз Игорь Гейдман Ольга Абашина Александр Гашников Екатерина Волкова Марина Коваль Марина Королькова Инна Лаврова Ирина Бикинеева

В приятной и непринужденной атмосфере участники делились полезными инструментами и лайфхаками для поддержания здоровья и поиска персонального стиля. Разговор зашел о трех важнейших китах нашей личной «архитектуры»: здоровье сердца, заботе о зрении и создании гармоничного образа. Ведь в эпоху стремительных изменений лучший выбор — это забота о себе. Именно здоровье, непрерывное развитие и уверенность в своем стиле становятся тем самым прочным фундаментом для внутренней гармонии и личной эффективности.