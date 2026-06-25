В трех поселках Оренбуржья назначены прямые выборы 20 сентября

Избирком Оренбургской области сообщил о назначении муниципальных выборов в нескольких населенных пунктах. В трех поселках региона 20 сентября пройдут прямые выборы глав этих образований.

В частности, речь идет о выборах в Татарской Каргале Сакмарского района, в поселке Пригородном Оренбургского района и районном центре Новоорского района. Преимущественно в регионе выбор глав осуществляют депутаты.

В этот же день в Оренбургской области стартуют трехдневные выборы депутатов в местное Законодательное Собрание и Государственную думу. Сроки голосования на выборах глав муниципалитетов обозначат позже.

Яна Вежлева