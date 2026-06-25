В Татарстане 26 июня ожидаются дожди и грозы

В Татарстане 26 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь, днем осадки сохранятся, а в отдельных районах ожидаются сильный дождь и гроза, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Днем местами порывы могут достигать 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, на востоке республики — до +25 градусов.

Анна Кайдалова