Волгоградский губернатор потерял три позиции в рейтинге глав регионов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потерял три позиции в Национальном рейтинге глав регионов. По состоянию на май-июнь он стал 39-м среди руководителей субъектов РФ. Информация опубликована на сайте «Национальный рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бочаров стал 39-м в Национальном рейтинге глав регионов

Фото: Администрация Волгоградской области Андрей Бочаров стал 39-м в Национальном рейтинге глав регионов

Фото: Администрация Волгоградской области

В марте-апреле 2026 года господин Бочаров находился на 36-м месте, поднявшись с начала года на две строчки вверх. В январе-апреле волгоградский губернатор занимал 38-ю позицию.

«В Волгоградской области, как и во многих других субъектах Федерации, последняя неделя июня ознаменовалась введением нефтяной компанией „Лукойл“ ограничений на отпуск топлива (30 литров — бензин, 60 литров — солярка, 200 литров на трассах за городом). Это уже вызвало ажиотаж в сообществе автолюбителей и наверняка спровоцирует массовое недовольство в общественном мнении. Для начавшей свою предвыборную кампанию в Госдуму партии „Единая Россия“, которую в Волгоградской области возглавляет Андрей Бочаров, это неприятный сюрприз», — считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

При этом, как отмечает господин Серенко, летний политический сезон 2026 года губернатор Волгоградской области открыл с успешной демонстрации коллаборации региона с финансово-технологической корпорацией Сбер. «Это имеет особое значение в сегодняшние непростые (в частности, в бюджетном смысле) времена», — добавил политолог.

Марина Окорокова