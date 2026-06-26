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«Женитьба Бальзаминова», «Крематорий» и «Триумф солнца»

Куда сходить и что посмотреть в Казани с 26 июня по 2 июля

Концерты

Выступление группы «Крематорий»

Выступление группы «Крематорий»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выступление группы «Крематорий»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Комната Культуры»

28 июня в KazanMall впервые в Казани пройдет фестиваль Roof fest — концерт группы «Комната Культуры» на открытой крыше. Как сообщают организаторы, проект родом из Санкт-Петербурга объединяет живую музыку, открытые площадки и особую атмосферу.

Стоимость билетов — от 3500 рублей. (12+)

«Крематорий»

2 июля в клубе «Максимилианс» выступит группа «Крематорий». Легендарный коллектив русского рока отыграет праздничный концерт со своими произведениями — от андеграундных песен до главных хитов.

Стоимость билетов — от 2200 рублей. (18+)

Постановки

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Женитьба Бальзаминова»

28 июня в театре Качалова покажут комедию «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Молодой чиновник Михаил Бальзаминов в поисках богатой невесты попадает в череду смешных и грустных ситуаций, но в итоге обретает настоящее счастье.

Стоимость билетов — от 100 рублей. (12+)

«Безумный день, или Женитьба Фигаро»

30 июня в театре Качалова покажут комедию Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Главный герой переживает день, полный интриг, козней и сомнений в верности возлюбленной, но острый ум, жизнелюбие и любовь помогают ему распутать все узлы и отстоять свое право на счастье.

Стоимость билетов — от 100 рублей. (16+)

«Ужин с дураком»

2 июля в театре на Булаке покажут комедию «Ужин с дураком». Каждую неделю Пьер Брошан устраивает званый ужин, куда приглашает «дурака» — главный ингредиент вечера. На этот раз им становится любитель макетов Франсуа Пиньон, и все идет не по плану. Спектакль повествует о маленьком незащищенном человеке, история которого для каждого должна звучать по-своему.

Стоимость билетов — от 800 рублей. (16+)

Выставки

Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в центре «Эрмитаж-Казань»

Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в центре «Эрмитаж-Казань»

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ

Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в центре «Эрмитаж-Казань»

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ

«Юсуповы. Роскошь сквозь века»

В Центре «Эрмитаж» Казанского Кремля продолжается выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века». В экспозиции представлено более 400 произведений: западноевропейская и русская живопись, графика, скульптура и прикладное искусство от античности до начала XX века. Среди них — работы Тьеполо, Риччи, Верне, Буше, Ланкре, Робера, Тенирса Младшего, а также портретная галерея Юсуповых, ювелирные изделия, предметы гардероба и личные вещи князей.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (0+)

«Триумф солнца»

С 11 июня по 26 июля в галерее современного искусства «Бизоn» проходит выставка «Триумф солнца» набережночелнинской художницы Лилии Сафиной. Ее работы, выполненные в технике «тюркского пуантилизма» (тысячи мельчайших точек и штрихов), соединяют древние орнаментальные мотивы с современным художественным языком. На полотнах — абстрактные фигуры, лишенные конкретных черт, но наполненные внутренним светом и гармонией с природой.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)

Влас Северин