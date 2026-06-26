«Женитьба Бальзаминова», «Крематорий» и «Триумф солнца»

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Крематорий»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Выступление группы «Крематорий»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ «Комната Культуры» 28 июня в KazanMall впервые в Казани пройдет фестиваль Roof fest — концерт группы «Комната Культуры» на открытой крыше. Как сообщают организаторы, проект родом из Санкт-Петербурга объединяет живую музыку, открытые площадки и особую атмосферу. Стоимость билетов — от 3500 рублей. (12+) «Крематорий» 2 июля в клубе «Максимилианс» выступит группа «Крематорий». Легендарный коллектив русского рока отыграет праздничный концерт со своими произведениями — от андеграундных песен до главных хитов. Стоимость билетов — от 2200 рублей. (18+)

Постановки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ «Женитьба Бальзаминова» 28 июня в театре Качалова покажут комедию «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Молодой чиновник Михаил Бальзаминов в поисках богатой невесты попадает в череду смешных и грустных ситуаций, но в итоге обретает настоящее счастье. Стоимость билетов — от 100 рублей. (12+) «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 30 июня в театре Качалова покажут комедию Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Главный герой переживает день, полный интриг, козней и сомнений в верности возлюбленной, но острый ум, жизнелюбие и любовь помогают ему распутать все узлы и отстоять свое право на счастье. Стоимость билетов — от 100 рублей. (16+) «Ужин с дураком» 2 июля в театре на Булаке покажут комедию «Ужин с дураком». Каждую неделю Пьер Брошан устраивает званый ужин, куда приглашает «дурака» — главный ингредиент вечера. На этот раз им становится любитель макетов Франсуа Пиньон, и все идет не по плану. Спектакль повествует о маленьком незащищенном человеке, история которого для каждого должна звучать по-своему. Стоимость билетов — от 800 рублей. (16+)

Выставки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в центре «Эрмитаж-Казань»

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в центре «Эрмитаж-Казань»

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ «Юсуповы. Роскошь сквозь века» В Центре «Эрмитаж» Казанского Кремля продолжается выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века». В экспозиции представлено более 400 произведений: западноевропейская и русская живопись, графика, скульптура и прикладное искусство от античности до начала XX века. Среди них — работы Тьеполо, Риччи, Верне, Буше, Ланкре, Робера, Тенирса Младшего, а также портретная галерея Юсуповых, ювелирные изделия, предметы гардероба и личные вещи князей. Стоимость билетов — от 350 рублей. (0+) «Триумф солнца» С 11 июня по 26 июля в галерее современного искусства «Бизоn» проходит выставка «Триумф солнца» набережночелнинской художницы Лилии Сафиной. Ее работы, выполненные в технике «тюркского пуантилизма» (тысячи мельчайших точек и штрихов), соединяют древние орнаментальные мотивы с современным художественным языком. На полотнах — абстрактные фигуры, лишенные конкретных черт, но наполненные внутренним светом и гармонией с природой. Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)

Влас Северин