АКРА подтвердило банку «Центр-инвест» ESG-рейтинг ESG-2 (AA+) со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило банку «Центр-инвест» ESG-рейтинг ESG-2 (AA+), прогноз «стабильный», что соответствует самой высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления среди российских банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк «Центр-инвест» Фото: Банк «Центр-инвест»

Агентство отмечает, что «Центр-инвест» — органически растущий региональный банк, входящий в число ста крупнейших российских банков и осуществляющий деятельность преимущественно на территории Южного федерального округа. Основное направление бизнеса — кредитование населения и компаний малого и среднего бизнеса, преимущественно связанных с сельским хозяйством.

Банк «Центр-инвест» активно реализует принципы ESG в своей деятельности в основном регионе присутствия и является одним из первых банков, начавших развивать ESG-банкинг в России. Банк глубоко интегрировал экологическую повестку в бизнес-процессы и одним из первых в России начал включать в свои процедуры проверку клиентов и проектов на соответствие требованиям в области воздействия на окружающую среду, вести непрерывный мониторинг экологических и климатических рисков на уровне подразделения кредитных рисков.

«Центр-инвест» уделяет должное внимание вопросам управления кадрами: в банке разработана программа развития кадрового потенциала, а также подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с крупнейшими вузами Южного федерального округа в целях поддержания кадрового резерва. Банк нацелен на создание благоприятных условий труда: всем работникам доступна программа ДМС, корпоративная спортивная программа, есть обширная программа поддержки родительства.

По мнению Агентства, «Центр-инвест» уделяет повышенное внимание вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности, финансового кибермошенничества, следит за трендами в области цифровизации услуг, а также контролирует деловую репутацию менеджеров и акционеров Банка.

Агентство отмечает приоритетность вопросов ESG для банка: его ESG-стратегия входит в состав общей стратегии, что подчеркнуто в названии документа: «Стратегия 2025–2027: ESG-диджитализация 3.0». Кроме того, в банке утверждены «Стратегия развития искусственного интеллекта на 2025–2027 годы», план непрерывности бизнеса и план импортозамещения. Банк раскрывает информацию о своем вкладе в достижение Национальных целей развития Российской Федерации.

Банк выстраивает системную работу с заинтересованными лицами и экспертным сообществом в области устойчивого развития, поддерживает взаимодействие с GABV1 и UNEP FI2, а также имеет партнерские отношения с научно-образовательным центром Юга России касательно вопросов становления экспертно-оценочного центра ESG.

1 The Global Alliance for Banking on Values — независимая ассоциация «банков, основанных на ценностях», общей миссией которых является использование финансовых средств для достижения положительных результатов в области экологического, социального и корпоративного управления. 2 United Nations Environment Programme Finance Initiative — Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде.

ПАО КБ «Центр-инвест»