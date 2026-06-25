«Наша цель — обеспечить автолюбителям максимально удобные поездки»

По данным правительства Нижегородской области, автомобильный турпоток в Нижегородскую область в январе-мае 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7% — до 190 тыс. человек. В этом году регион направит более 60 млн руб. на установку современной туристической навигации и создание нового комплекса для автотуристов. Подробнее о развитии инфраструктуры и маршрутов для автопутешествий, а также о том, как подсчитать автопутешественников и отличить их от проезжающих транзитом, — министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев

Фото: Правительство Нижегородской области Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев

Фото: Правительство Нижегородской области

— Обезличенные данные об автотуристах мы получаем с помощью специальных систем мобильных операторов, которые фиксируют сигналы телефонов с базовых станций и анализируют траектории их движения. Автотуристы выделяются по критерию ночевки и отклонения от транзитных коридоров: если абонент из другого региона провел в локации более 4—6 часов, съехал с федеральной трассы, посетил туристические точки и совершил длительную остановку, например на сон, система классифицирует его как гостя. Дальнобойщики и иные проезжающие через регион транзитом отсеиваются алгоритмами системы, а регулярные визиты «выходного дня», поездки дачников помечаются как маятниковая миграция и исключаются. В выборку включаются только уникальные поездки с рекреационной целью, а не транзитные поездки или шаблонные возвращения.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше туристов знакомилось с богатой историей, культурой и особой атмосферой Нижегородской области. Большая доля гостей путешествует именно на автомобиле, и наша задача — сделать каждую такую поездку максимально удобной и насыщенной. В 2026 году выделено более 60 млн руб. на навигационное оснащение сертифицированных маршрутов и создание нового инфраструктурного комплекса в регионе. Средства планируется направить на установку элементов системы современной туристической навигации на сертифицированных автомобильных туристских маршрутах и создание нового многофункционального комплекса для автотуристов.

Сеть маршрутов для автотуристов уже сегодня достаточно разветвленная. Сценарии для поездок автопутешественники могут найти на порталах «Знакомьтесь, Нижний», «Путешествуем. РФ», АНО АСИРИС. Основными точками притяжения являются паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров» и традиционные туристические центры: Нижний Новгород, Выкса, Большое Болдино, Городец. Пользуются популярностью у автопутешественников двухдневные туры, например «Водные лабиринты, музеи и пещеры: природа Нижнего Новгорода за два дня» по заповедникам, дендропаркам и другим природным объектам региона. Кроме того, Нижегородская область включена в межрегиональный пятидневный маршрут по городам и селам Поволжья «От нижегородских святынь до саратовских широт».

Для комфортного размещения автотуристов в регионе создается гостиничная инфраструктура. Например, в 2025 году на 421-м км трассы М-12 «Восток» в сторону Казани был введен в эксплуатацию первый отель на этой магистрали. Он рассчитан на 45 номеров, в том числе предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительно в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на территории Нижегородской области создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе вблизи основных автомобильных туристских маршрутов. Так, в 2024 году вблизи автомобильных туристских маршрутов были введены два модульных отеля на 20 номеров — в Нижнем Новгороде и на Бору. В 2025 году на территории Борского округа на озере Юрасовском были введены еще пять подобных номеров. До конца 2026 года еще 12 номеров должны появиться на территории Чкаловска, в 2027 году — четыре номера на территории Семеновского округа.

Подготовила Анастасия Титова