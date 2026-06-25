Суд Удмуртии взыскал с бизнесмена 600 тысяч рублей за ввоз авто из Казахстана

Глазовский районный суд Удмуртии удовлетворил иск Пермской таможни о взыскании с предпринимателя 571,6 тыс. руб. задолженности по утильсбору за два автомобиля Chevrolet Spark, ввезенных из Казахстана в ноябре 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ответчик задекларировал автомобили как товар для личного пользования и выплатил за каждую машину утильсбор по льготному коэффициенту — по 3,4 тыс. руб. Таможенный орган установил, что автомобили ввозились для последующей продажи. Это исключает применение понижающего коэффициента, предусмотренного для физлиц.

Пермская таможня направила фигуранту уведомление о необходимости доплаты. Письмо вручили лично. Требуемая сумма не поступила в установленный срок. Таможня обратилась в суд с требованием взыскать 350 тыс. руб. основного долга (по 175 тыс. за каждый автомобиль) и пени в размере 221,6 тыс. руб.

В суде ответчик попытался оспорить иск. Он заявил, что таможня пропустила срок подачи заявления, просил признать одну из машин личной, а пени снизить до 10 тыс. руб.

Суд установил, что ответчик указал неверную цель ввоза: автомобили ввозились не для себя, а для продажи. Срок подачи иска таможней не пропущен. Оснований для уменьшения пени суд не нашел и взыскал всю сумму полностью.

Карина Пырина