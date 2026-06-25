Срок потребкредита в Челябинской области вырос на 12,4%

Средний срок потребительского кредита в мае 2026 года в Челябинской области составил 2,1 года. Это на 12,4% больше по сравнению с концом весны 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране заем россиянам одобряли на 2,1 года в прошлом месяце. За год показатель увеличился на 10,7%. Дольше всего потребительский кредит выплачивают жители Санкт-Петербурга (2,3 года), Новосибирской (2,3) и Омской (2,2) областей, Республики Татарстан (2,2) и Тюменской области (2,2).

Виталина Ярховска