АвтоВАЗ добавил в линейку Lada Iskra более доступный универсал

АвтоВАЗ расширил гамму комплектаций для модели Lada Iskra. В производственную программу включили универсал в исполнении «Драйв» с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Раньше такой двигатель на универсале предлагали только с автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Новая модификация разгоняется до 100 км/ч за 12,7 секунды, максимальная скорость достигает 174 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 7,8 литра на сотню. Вместо легкосплавных дисков на версии установлены штампосварные.

Цена универсала в новой комплектации составляет от 1,57 млн рублей. Базовый седан Iskra стоит от 1,87 млн рублей без учета спецпредложений.

Георгий Портнов