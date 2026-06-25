Пензенский губернатор занял в рейтинге губернаторов пятое место в ПФО

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко занял 44-е место рейтинга глав регионов за май–июнь. Подробности опубликовали на сайте «Национальный рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

В предыдущем исследовании (март—апрель) господин Мельниченко занимал 42-ю позицию. При этом в рейтинге за январь—февраль 2026 года его поместили на 47-е место. Тем не менее губернатор сохранил место во второй группе рейтинга.

23 апреля 2026 года Мельниченко подписал указ об отставке правительства Пензенской области. Чиновник объяснил решение «необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач». «В отличие от официальных разъяснений, многие эксперты связывают данное решение в первую очередь с проведением выборов губернатора Пензенской области в сентябре этого года»,— считает экономист, эксперт НИУ «Высшая школа экономики» Елена Румянцева.

«Но в любом случае это радикальное решение, привлекающее внимание всей страны. Министры оставлены в статусе временно исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Губернатор поручил проанализировать работу каждого министерства, и те члены правительства, кто подтвердит свой профессионализм, смогут продолжить работу. Интерес представляет методическое обеспечение анализа профессионализма каждого из министров»,— отметила госпожа Румянцева.

Дарья Васенина