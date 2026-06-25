Шадринский «Водоканал» обязали выплатить долг за загрязнение в 11 млн рублей

Арбитражный суд Курганской области удовлетворил требования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к муниципальному предприятию «Водоканал» Шадринска. С организации взыскана задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 10,9 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения обнаружило управление Росприроднадзора во время проверки. Установлено, что при расчете выплат за 2021 год предприятие исказило значения нормативов допустимого сброса в декларации, и это занизило размер перечислений. Ведомство вновь высчитало показатель в соответствии с нормативами. Долг организации составил 10,9 млн руб. В мае 2024 года «Водоканалу» направили требование о добровольном погашении задолженности. Предприятие не стало этого делать, и управление Росприроднадзора обратилось в суд. В июне 2026 года суд удовлетворил иск ведомства.

Виталина Ярховска