«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», кубанские ученые разрабатывают инновационную систему оценки лечения людей с наркозависимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я — разрушенный человек. Книга моей жизни закрылась... Мой мозг угасает», — так в повести Михаила Булгакова «Морфий» звучит страшный приговор врача Полякова самому себе. Отчасти автобиографическое произведение рассказывает о борьбе с наркотической зависимостью, которая безжалостно стирает личность. В отличие от своего героя, Булгакову с помощью супруги удалось победить болезнь и сохранить жизнь. Но долгое время медицина пыталась вытаскивать людей из этой пропасти вслепую, полагаясь лишь на психологические тесты. Новый подход в этой борьбе предложили ученые Кубанского государственного медуниверситета. По нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» они разрабатывают инновационную систему оценки лечения и реабилитации людей с зависимостью от алкоголя и психостимуляторов. Как работает эта модель, “Ъ FM” рассказал доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии университета Константин Попов:

«Мы поставили перед собой задачу с помощью лабораторных методов исследования разработать подходы к мониторингу реабилитационного процесса наркозависимых. И что особенно интересно — к прогнозированию исходов реабилитации, того, какова вероятность наступления рецидива употребления психоактивных веществ у лиц на реабилитационном процессе через полгода или, может, даже через год. Для этого мы определяем ряд маркеров, включая нейропептиды, в биологические жидкости, микроэлементы, которые представляют собой биохимический ответ организма на попадание психоактивных веществ, и самое главное, на развитие синдрома зависимости».

Одним из следующих этапов станет внедрение разработки. Предполагается, что ключевым интересантом системы станут наркологические службы.