МВД проверит действия дружинников в Ижевске из-за жестких задержаний питбайкеров

Полиция проводит проверку действий активистов добровольной народной дружины (ДНД) в Ижевске из-за сообщений о силовых задержаниях питбайкеров. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ». По словам мотоциклистов, дружинники ставят задержанных на колени и обездвиживают хомутами в присутствии сотрудников ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДНД Дорожный патруль Фото: ДНД Дорожный патруль

«На меня налетели два мужика в бронежилетах и балаклавах. Залетели с ноги мне в мотоцикл, уронили меня и начали скручивать руки, заламывать и вести к своей машине»,— говорит один из подростков. После чего его связали и держали до приезда полиции.

Во втором случае двух юношей на питбайках группа дружинников остановила, когда они ехали по тротуару. Подростков скинули с мототехники. «Наставили на меня пистолет, как мне потом сказали, он был огнестрельный. Закрутили и по спине ударили раза три»,— отметил пострадавший.

По словам представителя ДНД Сергея Ковалевского телеканалу, все происходит в соответствии с федеральным законодательством и только совместно с правоохранителями, которые находятся на месте. «Мы никого не унижаем, никого не бьем, мотоциклистов не убиваем»,— добавил он.

В группе ДНД во «ВКонтакте» репортаж раскритиковали. «Журналисты убрали отрывок, где эти питбайкеры заливают газом проезжающие машины»,— указано в посте. Сюжет назван «четким доказательством того, что работа, проводимая для борьбы с правонарушениями в сфере безопасности дорожного движения, ведется правильно».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.