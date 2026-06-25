Весной в Челябинской области увеличился спрос на мотоциклы

С наступлением мотосезона жители Челябинской области стали активнее интересоваться мотоциклами. Аналитики Авито Авто изучили спрос на мототехнику в регионе за март–май 2026 года и выяснили, какие марки и модели стали наиболее популярными.

Среди брендов наиболее заметный рост спроса показали мотоциклы Progasi. Интерес к ним увеличился на 25%, а средняя стоимость техники этой марки в регионе составила около 162 тыс. руб. Также в число лидеров вошла марка GR: спрос на их мотоциклы вырос на 11%, при средней цене 188 тыс. руб.

Среди отдельных моделей, наиболее востребованным стал Suzuki Bandit GSF 400. Спрос на этот мотоцикл увеличился в 2,8 раза, а средняя цена составила около 174 тыс. руб. Также популярнее стал Урал ИМЗ-8.103 – спрос на модель вырос в 2,1 раза, а цена составила 118 тыс. руб. Более востребованными стали – Урал ИМЗ-8.103-10 и Racer RC300-GY8X Panther, на 16% и 6% соответственно

Значительный рост спроса был зафиксирован и на спортивные модели. Так, Honda CBR 600RR стала популярнее на целых 92%, а ее средняя цена составила около 511 тысяч рублей. Спрос на Yamaha YZF-R6 увеличился на 28%, при средней стоимости около 502 тыс. руб.

Арсений Кузьмин