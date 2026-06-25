В Самарской области муниципалитет отдал землю аффилированным с чиновниками лицам

Самарский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры изменил решение Сергиевского районного суда по иску о возврате муниципального земельного участка площадью 350 га. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в 2022 году местные власти передали в собственность крестьянско-фермерского хозяйства участок сельхозназначения по льготной цене (15% от кадастровой стоимости). Сделку оформили без торгов, формальным основанием стала сельхозобработка земель. В реальности участок никто не обрабатывал: его перепродали третьим лицам, в том числе аффилированным с руководством районной администрации.

Районный суд удовлетворил иск прокуратуры: сделки признали недействительными, участок вернули муниципалитету. Однако суд применил двустороннюю реституцию и обязал администрацию вернуть покупателям выкупную стоимость участка. На момент сделки она превышала 16 млн рублей.

Прокурор обжаловал это решение. Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного органа и отменила решение в части взыскания денег в пользу ответчиков. Земля остается в муниципальной собственности, ее фактическое возвращение контролирует прокуратура. Решение вступило в законную силу.

Георгий Портнов