Жительнице Башкирии вынесли приговор за изготовление и продажу самогона

Белорецкий межрайонный суд приговорил местную жительницу к 180 часам обязательных работ за незаконное производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимая готовила дома самогон, который продавала односельчанам. Экспертиза установила, что напиток «содержал повышенную концентрацию вредных примесей и не соответствовал требованиям безопасности».

Подсудимая, которая ранее уже привлекалась к ответственности (в том числе уголовной) за изготовление самогона, признала вину.

Олег Вахитов