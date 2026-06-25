В Белгородской области вчетверо выросло число жертв насильственных преступлений

В период с 2022 по 2025 год число погибших от насильственных преступлений в Белгородской области выросло почти в четыре раза — с 4,2 до 15,4 на каждые 100 тыс. жителей. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал проект «Если быть точным». Аналитики предполагают, что речь идет о погибших от действий ВСУ, поскольку смерть мирного жителя из-за обстрела или дрона может квалифицироваться по статьям об убийстве или терроризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным авторов исследования, в 2022 году в Белгородской области от насильственных преступлений погибли 64 человека (4,2 на 100 тыс.), что ниже медианного показателя по стране (6,6) и сравнимо с уровнем Воронежской и Ростовской областей. В 2023-м показатель почти не изменился — 67 погибших (4,4 на 100 тыс.). Но в 2024 году произошел резкий скачок до 208 погибших (13,9 на 100 тыс.), а в 2025-м рост продолжился — 228 погибших (15,4 на 100 тыс.).

«Медиана по всем регионам России к 2025 году опустилась до 4,6 — то есть типичный регион стал безопаснее, чем был в 2022-м. Белгородская область за это же время превысила медиану в 3,3 раза», отмечают аналитики проекта.

Оказать влияние на статистику могло и сокращение населения региона. С 2022-го по 2025 год население Белгородской области уменьшилось на 54 тыс. человек. Однако это объясняет лишь малую часть роста показателя.

«Если бы население оставалось на уровне 2022 года, показатель 2025-го составил бы 14,8, а не 15,4»,— подсчитали авторы исследования.

Данные судебного департамента по Белгородской области показывают, что в 2025 году в регионе среди преступлений, жертвы которых относятся к категории погибших в результате насильственных действий, приговоры выносили только по двум статьям — убийство и тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. По делам об убийстве осудили 31 человека, по делам о тяжком вреде здоровью со смертельным исходом — 19. В то же время при обстрелах установить исполнителя и довести дело до суда значительно сложнее.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», только за прошлые сутки ВСУ 130 раз ударили по территории Белгородской области. Зафиксировано восемь обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии, а также пять сбросов взрывных устройств с дронов. Расчеты ПВО и другие подразделения сбили 97 беспилотников. В Волоконовском и Шебекинском округах ранения получили пять человек. Кроме того, сегодня утром региональный оперштаб сообщил о гибели мужчины в результате удара БПЛА по автомобилю в районе хутора Фищево Краснояружского района.

Денис Данилов