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Главу администрации Уфы оставили под домашним арестом до 28 августа

Советский районный суд Уфы оставил главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева под домашним арестом до 28 августа. Следователь СКР ходатайствовал о продлении домашнего ареста до 11 сентября.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господину Мавлиеву вменяют по два эпизода взятки в особо крупном размере и превышения должностных полномочий. Вину сити-менеджер Уфы не признает, считает преследование провокацией застройщиков.

С 30 апреля по 6 мая глава городской администрации находился в СИЗО, а затем Верховный суд Башкирии отправил его под домашний арест, срок которого истекал 28 июня.

Подробнее о прошедшем судебном процессе — в ближайшем номере «Ъ».

Олег Вахитов