Более 50 тысяч телемедицинских консультаций провели в Удмуртии с начала года

Жители Удмуртии с января по май 2026 года получили более 50 тыс. телемедицинских консультаций (ТМК) в форматах «врач—врач» и «врач—пациент». Об этом сообщает минздрав Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

«Благодаря телемедицинским технологиям фельдшер из отдаленного ФАПа может оперативно проконсультироваться по каким-то сложным случаям с врачом районной больницы, районы — с республиканскими специализированными клиниками, а клиники — с федеральными медицинскими центрами. Это позволяет быстро поставить диагноз и выбрать правильную тактику лечения, или получить дополнительное экспертное мнение. Второй вариант телемедицины — это "врач-пациент"»,— поделилась директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Анастасия Утева.

Она прокомментировала, что жители Удмуртии воспользовались услугой «врач-пациент» 20,2 тыс. раз. Подавляющее большинство обращений (91,5%) носит плановый характер. В неотложной форме проведено 865 консультаций, а экстренной — 610. Дистанционное общение доступно по 48 профилям медпомощи.

С помощью ТМК пациент может закрыть больничный лист, обсудить с врачом результаты анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или получить направление на плановые исследования в рамках диспансерного наблюдения.

Карина Пырина