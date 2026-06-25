Индекс промпроизводства в Прикамье снизился за месяц на 7%

Индекс промышленного производства в Пермском крае в мае 2026 года снизился по сравнению с апрелем 2026 года на 7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по снижению показателя стали производства кокса и нефтепродуктов (–43%), изделий из кожи (–33,8%), газообразного топлива (–32,9%). При этом вырос индекс производства на предприятиях в сфере полиграфии (+148%), выпуска электрического оборудования (+61,7%), добычи прочих полезных ископаемых (+48%).

Индекс промышленного производства в январе — мае 2026 года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1%.