Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары требовала от родственников 1 миллион евро

В Самарском областном суде допросили свидетельницу по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. На процессе выступила подруга дочери погибших Людмилы, рассказала, что внучка экс-мэра Екатерина требовала от бабушки с дедушкой крупную сумму. По словам свидетеля, речь шла о 1 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова

Фото: Иван Петров Екатерина Тархова

Фото: Иван Петров

Свидетель дружила с Людмилой Тарховой с 2015 года. Тогда отношения между матерью и дочерью были хорошими. Все изменилось после возвращения Екатерины из Израиля с маленьким сыном. Девушка стала более эмоциональной, начались скандалы и ссоры. Екатерина не работала — попытки трудоустроиться не приносили результата, юридическое образование она не закончила.

Внучка Тарховых требовала возврата долга. По ее словам, Людмила взяла деньги у мужа Екатерины и не вернула их вовремя. Вернуть эти средства она просила уже Наталью и Виктора Тарховых. Свидетельница предположила, что деньги нужны были Екатерине, чтобы вернуться в Израиль и воссоединиться с супругом.

Сначала Екатерина жила с бабушкой и дедушкой, потом они сняли для нее отдельную квартиру. Внучка полностью находилась на содержании пожилых родственников. Им же приходилось оплачивать и ее расходы. Свидетельница отметила, что Людмила до заключения баловала дочь дорогими вещами.

Также подруга семьи рассказала об одном из скандалов. Людмила находилась у нее в гостях, когда позвонила Наталья Тархова и сообщила, что Екатерина приехала к ним и устроила ссору. Людмила сразу поехала к родителям. В тот раз вызывали полицию и органы опеки.

Свидетельница также присутствовала при другом конфликте — уже в гостях у Людмилы. Туда приехала Екатерина с сыном, разговор проходил некорректно, скандал разразился в присутствии ребенка.

Отношения между свидетелем и Екатериной испортились после истории с ноутбуком. Женщина подарила компьютер сыну Екатерины, передала его матери. Потом ребенок спрашивал, где подарок. Екатерина ответила, что «потом разберется». После этого общение со свидетелем прекратилось. Позже выяснилось, что ноутбук стоимостью около 100 тысяч рублей Екатерина продала, объяснив, что ей нужны были деньги.

Кроме того, выяснилось, что обвиняемая позвонила свидетельнице 3 февраля 2025 года и сообщила о задержании по подозрению в убийстве. Она попросила забрать сына. Свидетель, которая является крестной ребенка, оформила временную опеку над несовершеннолетним. Она ухаживала за мальчиком до июня 2025 года. С ребенком работала психолог — у мальчика был шок: он видел, как на его маму надели наручники. Сначала ему сказали, что Екатерина уехала на Северный полюс. Потом психолог рекомендовала рассказать правду.

После этого 1 июня 2025 года ребенка забрали у свидетеля. В Самару приехал отец мальчика со своей матерью. Он через суд узаконил отцовство и увез сына в Израиль. Первое время крестной разрешали созваниваться с ребенком, позже его отец запретил общение.

Свидетельница раз в месяц навещала Екатерину в СИЗО, передавала передачи. Один раз она приезжала к Людмиле Тарховой, но та не подписала документы на встречу.

Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары и его супруги возбудили в феврале 2025 года. Обвиняемой по нему стала Екатерина Тархова: ее задержали и арестовали. Она призналась, что отравила родственников, расчленила тела, заморозила останки с помощью жидкого азота и выбросила их. Вместе с ней действовал Дмитрий Метревели: он помог избавиться от останков, а затем скрылся. Кроме того, тетя Дмитрия Метревели, Светлана, помогла Екатерине Тарховой разработать план убийства. Светлана и Дмитрий Метревели находятся за границей. Они объявлены в международный розыск.

Руфия Кутляева, Георгий Портнов