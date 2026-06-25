Ученые из Оренбурга разработали повязку, которую можно применять на СВО

В Оренбургском государственном медицинском университете изобрели и запатентовали эластичную повязку для фиксации травм шеи. О разработке сообщает региональный минздрав.

Повязка сделана из плотного материала с вертикальными складками и эластичных резиновых лент. К ней дополнительно прилагается шапочка, которая имеет боковые и теменные ленты и застежки «Валькро», чтобы регулировать размер и фиксацию повязки. Изобретение помогает избежать удушья и болевого шока: повязка предотвращает опасное открывание рта. Несмотря на это, пострадавший все равно может спокойно принимать пищу.

По словам специалистов, повязку можно применять для временной фиксации при переломах, для лечебной иммобилизации при вывихах, а также для профилактики осложнений при перевозке пострадавших. Как отметил один из изобретателей Александр Матчин, сегодня в военно-полевых условиях раненым не хватает именно такого медицинского решения.

Яна Вежлева