Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Редкостью марка стала из-за опечатки»

Дмитрий Буткевич — о «Голубом Маврикии»

Фото: Glen Stephens

Фото: Glen Stephens

Про марку, называемую в широких кругах филателистов-коллекционеров «Голубой Маврикий», я знал с детства. Потому как вообще марками интересовался. Одна из самых дорогих в мире марок — стоит на шестом месте по стоимости — была выпущена была в 1847 году на острове Маврикий всего через семь лет после самой первой марки в мире. А редкостью она стала из-за опечатки, допущенной гравером, вполне возможно, абсолютно намеренной. Вообще эта история обросла множеством легенд, но суть такова: будучи британской колонией, Маврикий должен был иметь и свои марки для почтовых отправлений. И при изготовлении самых первых из них, разумеется, с профилем королевы Виктории — голубой номиналом 2 пенса и розовой номиналом 1 пенни — гравер Джозеф Осмонд Барнард вместо правильного «Post Paid» (почтовый сбор оплачен) написал «Post Office» (почтовое отделение).

Из известных в мире 26 «Маврикиев» шесть сохранились в негашеном состоянии. Понятно, что за ними велась и ведется настоящая филателистическая охота. Так вот, марки решили вернуть на остров. И в 1993 году консорциум из 16 маврикийских компаний вскладчину приобрел за $2 млн оба экспоната, и через 150 лет марки вернулись на остров. Более того, в 2001 году в столице Республики Маврикий — городе Порт-Луи — был открыт музей, который носит название марки. Кстати, не припомню других мест в мире, когда под почтовую марку открывался бы отдельный музей. Здесь, в стилизованном под колониальное здании Blue Penny Museum, можно увидеть одновременно две первые марки острова Маврикий.

Сначала заходишь, смотришь экспозицию. Немного живописи-графики-скульптуры, много морских карт, книг и фотографий с видами Порт-Луи – как было, и что стало. Потом приглашают в отдельную комнатку, где по стенам размещены различные марки и описания. В центре, в глубине комнаты, справа, всегда освещенные копии марок, а слева — оригиналы, в темноте. Подсвечивают их раз в час в течение 10 минут. Говорят, что для сохранности. Однако, как кажется, это элемент шоу. Которое, как известно, должно всегда продолжаться, как пел уроженец одного из соседних островов.

Дмитрий Буткевич

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд