«Редкостью марка стала из-за опечатки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Glen Stephens Фото: Glen Stephens

Про марку, называемую в широких кругах филателистов-коллекционеров «Голубой Маврикий», я знал с детства. Потому как вообще марками интересовался. Одна из самых дорогих в мире марок — стоит на шестом месте по стоимости — была выпущена была в 1847 году на острове Маврикий всего через семь лет после самой первой марки в мире. А редкостью она стала из-за опечатки, допущенной гравером, вполне возможно, абсолютно намеренной. Вообще эта история обросла множеством легенд, но суть такова: будучи британской колонией, Маврикий должен был иметь и свои марки для почтовых отправлений. И при изготовлении самых первых из них, разумеется, с профилем королевы Виктории — голубой номиналом 2 пенса и розовой номиналом 1 пенни — гравер Джозеф Осмонд Барнард вместо правильного «Post Paid» (почтовый сбор оплачен) написал «Post Office» (почтовое отделение).

Из известных в мире 26 «Маврикиев» шесть сохранились в негашеном состоянии. Понятно, что за ними велась и ведется настоящая филателистическая охота. Так вот, марки решили вернуть на остров. И в 1993 году консорциум из 16 маврикийских компаний вскладчину приобрел за $2 млн оба экспоната, и через 150 лет марки вернулись на остров. Более того, в 2001 году в столице Республики Маврикий — городе Порт-Луи — был открыт музей, который носит название марки. Кстати, не припомню других мест в мире, когда под почтовую марку открывался бы отдельный музей. Здесь, в стилизованном под колониальное здании Blue Penny Museum, можно увидеть одновременно две первые марки острова Маврикий.

Сначала заходишь, смотришь экспозицию. Немного живописи-графики-скульптуры, много морских карт, книг и фотографий с видами Порт-Луи – как было, и что стало. Потом приглашают в отдельную комнатку, где по стенам размещены различные марки и описания. В центре, в глубине комнаты, справа, всегда освещенные копии марок, а слева — оригиналы, в темноте. Подсвечивают их раз в час в течение 10 минут. Говорят, что для сохранности. Однако, как кажется, это элемент шоу. Которое, как известно, должно всегда продолжаться, как пел уроженец одного из соседних островов.

Дмитрий Буткевич