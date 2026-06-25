НОВИКОМ проводит образовательные мероприятия на форуме «Инженеры будущего»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выступает партнером XIV Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». В рамках мероприятия банк проведет интеллектуальный турнир, квиз по финансовой грамотности, лекции и другие интерактивные образовательные мероприятия.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

На образовательной площадке форума пройдет междисциплинарный модуль «Технологии безопасности искусственного интеллекта», организованный АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Лекции прочтут эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Они расскажут о ключевых уязвимостях моделей машинного обучения и современных подходах к обеспечению конфиденциальности данных в системах искусственного интеллекта.

«Сегодня борьба за технологическое лидерство идет прежде всего за инженерные кадры и новые разработки. Поэтому в этом году мы существенно обновили программу форума, сделав акцент на направлениях, которые определяют промышленность будущего: беспилотных системах, робототехнике, искусственном интеллекте, современных материалах и цифровых технологиях. Важно, что участники будут не только слушать лекции, но и работать над реальными инженерными задачами вместе с ведущими предприятиями страны. Для многих из них именно здесь начнется путь к созданию технологий, которые завтра станут основой конкурентоспособности российской промышленности», — подчеркнул Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Отдельный блок программы НОВИКОМа на форуме «Инженеры будущего» посвящен развитию навыков командной работы и креативного мышления. Банк организует интеллектуальный турнир для взрослых и квиз по финансовой грамотности для детей — участников молодежной смены форума. Также для самых юных «инженеров будущего» НОВИКОМ совместно с ВШЭ организует воркшоп по созданию образовательных игр. Такие форматы помогают развивать навыки принятия решений, коммуникации и проектного мышления.

При поддержке НОВИКОМа форум «Инженеры будущего» посетят школьники из Воронежа — дети сотрудников промышленных предприятий региона. Председатель Правления банка Елена Георгиева курирует деятельность Воронежского регионального отделения СоюзМаш и оказывает содействие в реализации важных профориентационных и социальных инициатив.

НОВИКОМ также учредил для участников форума специальную номинацию — «Инженерный авангард». Ее присуждают за верность призванию и стремление к профессиональному совершенству. Номинация была учреждена банком в 2022 году и стала важной частью программы мероприятия.

Форум «Инженеры будущего» стартовал 24 июня в Тульской области. Его ежегодно проводит Союз машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех. Мероприятие объединяет талантливую молодежь, представителей промышленности, вузов и научного сообщества для обмена опытом, знакомства с новыми технологиями, развития проектных компетенций. Молодые инженеры, приехавшие со всей России и из-за рубежа, примут участие в лекциях, мастер-классах, деловых играх, инженерных соревнованиях, панельных дискуссиях и круглых столах.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»