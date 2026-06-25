Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Есть вещи, о которых мы не задумываемся изо дня в день, но постепенно принимаем как часть реальности. Из примеров, скажем так, зумеры часов не наблюдают. Есть множество забавных видео, где юношей и девушек просят сказать время по настенным часам с круглым циферблатом, но те не могут, у них не было необходимости отсчитывать четверть. Еще мы почти не пишем от руки. То есть кто-то еще как пишет, если видит свои идеи схемами, как я, и обожает блокноты. Но у 40% зумеров, в общем-то, нет почерка.

Университет Ставангера в Норвегии выяснил, что более трети представителей поколения Z испытывают трудности с написанием слов от руки. Выросшие в цифровом мире молодые люди полагаются на клавиатуру и сенсорные экраны. Есть исследования о том, что именно письмо от руки задействует максимальное количество механизмов обучения в мозге, но сейчас не об этом. Отсутствие навыка выводить закорючки на бумаге влияет и на восприятие написанного. Представим слово «шиншилла», написанное традиционным курсивом в тетради. Это же катастрофа для неподготовленного ума.

Бизнес тоже хочет выглядеть ясно. Писать ценную информацию сложными шрифтами теперь рискованно. В 2012 году Saint Laurent обрел свою минималистичную форму и сразу привлек молодых поклонников. В 2019-м выручка модного дома впервые превысила €2 млрд. Наблюдая за успехом, примеру последовали и другие. От засечек избавлялись Calvin Klein, потом Burberry, наняв того же дизайнера, наконец, Balenciaga, Celine. Некоторые опытные маркетологи сокрушались, что их логотипы лишили векового наследия и заменили безликими одинаковыми буквами. Все потому, что витиеватость мешает, — должно быть просто. Но начала исчезать уникальность, индивидуальность, оттенки.

Так одним из главных событий в моде 2025-го стало возвращение Dior версии Джонатана Андерсона из верхнего регистра в нижний. Saint Laurent тоже тихо вернул исторический курсив. Можно с интересом наблюдать за остальными. Визуальная идентичность бренда — это язык, на котором он говорит с публикой. Необходимо меняться, но сохранять лицо, чтобы оставить шанс быть незаменимым.

Яна Лубнина