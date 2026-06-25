Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota

На международных автомобильных выставках самая неинтересная часть работы журналиста — это необходимость брать интервью у топ-менеджеров автомобильных компаний. Потому что они — люди подневольные, с большим грузом ответственности на плечах, на вопросы отвечают строго по пресс-релизу, личного мнения не высказывают и в целом выступают скучно. Другое дело, если бы тот самый топ-менеджер был бы владельцем или акционером компании. Но члены семьи Форд, например, последнее время предпочитают просто получать доход от бизнеса Ford Motor Company, а если и занимают должности в совете директоров, то не самые высокие.

Семья Порше хоть и принимает участие в руководстве маркой, но в публичном поле не выступает. Пожалуй, единственное исключение — Акио Тоёда, председатель совета директоров Toyota Motor Corporation, представитель третьего поколения семьи, давшей свое имя автомобильной империи. То, что он себе позволяет, едва ли доступно еще кому-то из воротил мирового автобизнеса.

Например, пару недель назад Акио Тоёда снялся в рекламном ролике, в котором призывал японцев покупать Nissan Murano. Казалось бы, это немыслимо оказывать поддержку автомобилю конкурирующего бренда. Но у господина Тоёды есть еще одна должность — он председатель Японской Ассоциации автомобильного бизнеса. И в рамках этой организации он считает себя должным оказывать поддержку абсолютно всем японским автомобильным компаниям.

Было дело, когда Акио Тоёда привез на Токийскую автомобильную выставку внедорожник Suzuki Jimny и там его рекламировал. Аналогичным образом он в свое время поддерживал продукцию Mazda и Subaru. А на прошлой неделе, когда, основанная им семь лет назад гоночная команда выиграла состязания, он попросил обратить внимание, что первыми спортсменов команды Toyota поздравили проигравшие им гонщики Honda. И призвал всех следовать этому благородному примеру. Очевидно, что призыв его едва ли будет услышан. Никто из наемных директоров автомобильного бизнеса не будет рисковать своими должностью и зарплатой, поддерживая конкурентов.

Дмитрий Гронский