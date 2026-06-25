В Удмуртии оштрафовали браконьеров из Нефтекамска за вылов рыбы на Каме

Сарапульский районный суд Удмуртии оштрафовал двух жителей Нефтекамска за незаконный вылов рыбы на реке Кама на территории особо охраняемой природной зоны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что в октябре 2025 года фигуранты вблизи деревни Усть-Бельск в Каракулинском районе без разрешения ловили рыбу с помощью специальных сетей.

Рыбаков задержали сотрудники полиции и Росприродохраны. Незаконную деятельность браконьеров выявили с помощью приборов ночного видения. Им предъявили обвинение в незаконной добыче водных ресурсов группой лиц (ст. 256 УК).

Сумма ущерба составила 57,7 тыс. руб. Фигуранты полностью возместили его. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание проступка и активное содействие расследованию. Каждому из фигурантов назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Карина Пырина