«Когда включаешь телевизор, ни один канал не сообщает о происходящем»

Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибло более 30 человек, пострадало свыше 700. Это событие стало центральной темой обсуждения многих мировых СМИ. Обозреватели отмечают, что природный катаклизм усугубил ситуацию в стране, экономика которой давно переживает кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясений

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Последствия землетрясений

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

CNN (Атланта, США) Землетрясение стало сокрушительным ударом по и без того ослабленной экономике Венесуэлы Сильнейшее землетрясение, обрушившееся на Венесуэлу за более чем столетие, произошло в самое неподходящее для страны время. Некогда процветавшая экономика этой латиноамериканской страны уже была подорвана годами санкций, введенных США, гиперинфляцией, коррупцией в правительстве и неэффективным управлением нефтяным сектором, несмотря на то что страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти. С 2013 года ВВП страны сократился примерно на 80%. Затем в январе США захватили бывшего президента Николаса Мадуро. На его место пришла исполняющая обязанности президента Делси Родригес, которая осторожно либерализует экономику и налаживает отношения с иностранными нефтяными компаниями, пытаясь добиться расположения Вашингтона и стремясь к ослаблению санкций. Но даже несмотря на то, что США ослабили санкции, а добыча нефти постепенно увеличилась, инфляция остается высокой, и граждане по-прежнему испытывают трудности из-за низких зарплат. В Венесуэле за минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Главное Читать далее По данным ООН, в 2025 году почти 8 млн человек, или около трети населения, нуждались в гуманитарной помощи. Стихийное бедствие такого масштаба серьезно подорвет хрупкие надежды на восстановление экономики, не говоря уже о потенциальной гибели тысяч людей и масштабном ущербе. После многих лет экономической разрухи и недоинвестирования в государственные услуги инфраструктура страны — от больниц до электро- и водоснабжения — плохо подготовлена к подобному кризису.

El Pais (Мадрид, Испания) Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы Жители Каракаса бросились на улицу, когда здания встряхнуло из-за землетрясения. Появившиеся видеозаписи показывают обрушившиеся и сильно поврежденные строения. «Мы были на улице, и нам приходилось держаться за машины»,— сказал Микаэль Аликастро, описывая подземные толчки. Он помог спасти пятерых человек и домашнее животное из обрушившегося 14-этажного здания. В этом жилом комплексе две башни, но устояла только одна. Спасателям, в основном полицейским, не хватает оборудования. Они просят у людей веревки и фонарики. 53-летний Хавьер, живущий в Ла-Канделарии, в центре Каракаса, получает информацию из того, что слышит от знакомых, что видит на улице и в соцсетях: «Когда включаешь телевизор, ни один канал не сообщает о происходящем. Нет официальной информации; мы не знаем, сколько людей пострадало и как организуется помощь. На улицах не видно ни полиции, ни пожарных». Стены их дома потрескались, окна разбиты. Когда он с женой вышел на улицу — через несколько минут после землетрясения — они увидели столб пыли, поднимающийся в нескольких метрах от того места, где они стояли. Видимо, полагают они, там обрушилось еще одно здание.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Почему землетрясение в Венесуэле может иметь крайне разрушительные последствия Землетрясения у северного берега Венесуэлы не являются чем-то необычным. Но нынешнее оказалось удивительно сильным. Многие здания в стране не были подготовлены к такому — они были построены без специальных мер по повышению их сейсмостойкости и поэтому особенно уязвимы к колебаниям. Сильные землетрясения вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки не редкость. Самое мощное когда-либо зафиксированное землетрясение произошло в Чили в 1960 году. Но в Венесуэле тектоническая ситуация иная. Эта страна на севере Южной Америки омывается не Тихим океаном, а Карибским морем. Так как Карибская плита движется вдвое медленнее, чем ее тихоокеанский эквивалент у западного берега Америки, землетрясения в Венесуэле в среднем слабее, чем в Калифорнии. Поэтому мощь последних двух стала неожиданностью. Они особенно сильно ударили по и без того измученной политическими и экономическими проблемами стране.

The Times of India (Мумбай, Индия) Двойное землетрясение угрожает хрупкому восстановлению Венесуэлы, есть угроза сокращения ВВП, добыча нефти под угрозой С такой слабой экономикой у правительства нет реальных возможностей заплатить за разрушенные здания, помочь системе здравоохранения, которая может скоро захлебнуться, и покрыть счета на восстановление, пока Каракас ведет переговоры об основных условиях возвращения страны в глобальную экономику. Главный источник доходов Венесуэлы — ее нефтяная инфраструктура, похоже, избежала серьезных разрушений. В большинстве городов, пострадавших больше всего, нет важных объектов нефтяной инфраструктуры. Однако длительные перебои с электроэнергией могут подорвать добычу нефти.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик