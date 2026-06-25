На чемпионате мира по футболу стартовал третий тур. В группах А, В и С определись команды, которые, точно выйдут в play-off турнира с первых двух мест. Ими стали Канада, Швейцария, Бразилия, Марокко, Мексика и ЮАР. Команда из Южной Африки оформила выход play-off впервые в истории.

Первыми групповой этап завершали сборные под литерой В. Здесь за лидерство сражались Швейцария и Канада. Перед стартовым свистком ходили разговоры, что раз команды устраивает ничья, то вроде как эту ничью они и распишут. Но с первых минут стало понятно — расходиться миром никто не собирается. Много атаковали те и другие, но лучше были швейцарцы. Впрочем, эту команду букмекеры считали фаворитом. В начале второго тайма, Швейцария забила два мяча. Но самым красивым получился ответный гол канадцев. В итоге канадцы уступили (1:2), но остались в таблице вторыми и выходят в play-off так же, как и лидер, — Швейцария.

В группе С, которая завершала третий тур глубокой ночью, изо всех сил сенсацию пыталась сотворить сборная Гаити. Эта команда дважды выходила вперед в матче с явным фаворитом — Марокко. Гаитяне забили два потрясающих по красоте мяча, один из них — пяткой. Но уступили (2:4) и все равно едут домой. А Марокко отправляется в play-off со второго места. С первого, естественно, выходит Бразилия, которая обыграла Шотландию (3:0). Винисиус сделал дубль. Кстати в бразильцев на этом турнире верят не все. На вопрос, до какой стадии могут дойти пятикратные чемпионы мира в тот раз, футбольный эксперт Александр Григорян ответил так:

«Максимум — выход в полуфинал, и то это предельный результат. Дойти даже до четвертьфинала будет очень сложно, я это понимаю. Но, тем не менее, магия Анчелотти все же дает определенные надежды».

Последними в этот день вопрос выхода в play-off решали команды группы А. Мексиканцы, как и предсказывали букмекеры, разобрались с чехами (3:0), хотя первое место хозяев никто не мог оспорить. А вот что касается второй позиции, то тут грянула настоящая сенсация. В матче Южная Корея—ЮАР, где корейцы, конечно, были фаворитами, и на их выход в следующую стадию букмекеры давали аж 90%, верх взяли южноафриканцы. Единственный гол вывел их в play-off чемпионата впервые в истории.

Сегодня нас ждет еще шесть матчей, где определится четыре сборные, которые точно выйдут в play-off. Две команды США и Германия, в этих компаниях уже вопрос решили. Так что для немцев в группе Е матч с Эквадором — возможность если не отдохнуть, то поберечь лидеров. Вторая игра — Кюрасо— Кот-д’Ивуар — по идее, должна выводить дальше африканцев. Обе встречи стартуют в 23:00. Затем, в 02:00, играет группа F. Здесь главный матч, конечно, — Япония—Швеция.

Тунис противостоять Нидерландам, которые уже потеряли очки, вряд ли сможет. Ну и завершится игровой день противостояниями в группе D. Тут сражаться за вторую строчку будут Парагвай и Австралия. Хотя Турция, которая потерпела два поражения, в матче с США наверняка попробует показать, на что способна. Будут ли американцы, уже оформившие выход в 1/16 финала, тратить силы на аутсайдера? Вопрос открытый. На бесплатной основе «Матч ТВ» покажет игры Эквадор—Германия, Тунис—Нидерланды и Турция—США. За просмотр остальных встреч придется заплатить.

Владимир Осипов