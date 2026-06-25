Минпром Башкирии: дефицита топлива на АЗС в республике нет

На АЗС в Башкирии нет дефицита топлива. Об этом «Башинформу» сообщили в министерстве промышленности республики.

«На территории республики — более 500 АЗС. Большинство из них работают напрямую с производителями топлива. Объемы производства топлива в июне не снижены, находятся на уровне ежегодных плановых значений. С учетом текущей ситуации они перераспределяются по всей стране,— отметили в министерстве. — В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев этот спрос носит ажиотажный характер, что приводит к образованию очередей на АЗС, возможностям для спекуляций и перепродаж».

В минпроме добавили, что небольшие сети АЗС закупают топливо не у крупных производителей, а «у иных нефтетрейдеров, участников оптового рынка: «Часто отпускные цены у них превышают среднебиржевые».

«Ценовая ситуация у производителей стабильная и находится на постоянном контроле»,— заявили в минпроме республики.

На прошедшей неделе в министерстве промышленности Башкирии на запрос «Ъ-Уфа» о ситуации на топливном рынке региона сообщили, что этот вопрос не входит в их компетенцию.

Олег Вахитов