Соцпроекты челябинской молодежи выиграли гранты на сумму 9,5 млн рублей

Четырнадцать проектов жителей Челябинской области выиграли гранты в рамках федерального конкурса молодежных инициатив. Общая сумма выделенной финансовой поддержки составит 9,5 млн руб.. Информация об этом размещена в приказе Росмолодежи.

Самые крупные суммы среди челябинских участников — почти по 1 млн руб. — выиграли проекты технологической и цифровой направленности: «Аэродинамика» Максима Лисовского (999 тыс. руб.) и «Киберучения в движении» Марии Таныгиной (995 тыс. руб.). Гранты свыше 900 тыс. руб. также выделены на образовательные и просветительские инициативы Полины Кожуновой (театральная лаборатория для педагогов «Третий звонок для учителя»), Анны Жеребцовой (образовательный проект «Академия доверия») и Валерии Тушиной (психологическая театральная лаборатория «Я учусь в 4 КРО»).

Остальные челябинские грантополучатели привлекли от 292 тыс. до 817 тыс. руб. на проекты в сфере сохранения исторической памяти («Танкоград» Анастасии Магнитовой), медиа, ремесел и дебатов. Примечательно, что одна из победительниц от региона — Надежда Коробейникова — получила 626 тыс. руб. на проведение фестиваля фиджитал-спорта на территории соседней Тюменской области.

Всего по итогам первого сезона федерального конкурса молодежных инициатив субсидии на сумму около 500 млн руб. получили 710 граждан со всей России. В целом по стране максимальный порог гранта составил 1 млн руб. Наибольшее число победителей оказалось в номинациях, посвященных творчеству — 95 проектов, а также здоровому образу жизни, наставничеству и молодежной занятости — по 83 проекта в каждой.

Евгений Рыженьков