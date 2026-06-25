Из портфелей выложили доходность

Cредняя доходность портфелей розничных инвесторов оказалась ниже 3%. По данным ЦБ, четверо из 10 частных брокеров работают «в ноль» или с убытком. Статистика регулятора появилась на фоне рекордных снижений российских индексов, а также падения стоимости нефти и золота. Почему показатели розничных инвесторов не впечатляют?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России подсчитал: 5% частных инвесторов за три года потеряли каждый десятый рубль из своих вложений. Выйти в прибыль, хотя бы совсем немного, получилось у 63% держателей портфелей. ЦБ отмечает —показатель большинства успешных брокеров — ниже индекса полной доходности гособлигаций Московской биржи. А основной индекс уже 16 недель падает. График устремлен вниз и на рынке золота — тройская унция ниже $4 тыс. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели в среду до $73 за баррель. Последний раз подобное было 27 февраля, перед началом войны в Иране. Оптимизма частным инвесторам это не прибавляет, говорит глава аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Ключевым фактором успеха здесь стал выбор инструментов. Драйвером доходности выступили ПИФы. При этом более сложные инструменты, такие как производные и деривативы, в ряде случаев, напротив, ухудшали итоговый результат. Оценивать среднюю доходность на уровне 2,9% необходимо в контексте альтернативных возможностей. Прежде всего — в сравнении с депозитами. В среднем максимальные ставки по вкладам в топ-10 банках были выше и находились в диапазоне от 15% до 22% годовых. Таким образом, для многих инвесторов банковский депозит оказался более выгодным и одновременно более безопасным инструментом.

Второй важный фактор — рост интереса к облигациям с высокой доходностью и стремление зафиксировать ставку в условиях неопределенности на рынке акций».

Траектория индекса Московской биржи — нелишнее напоминание о выборе приоритета для вложений, рассуждает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Наблюдая, например, за индексом Московской биржи, который находится на уровне 2250 пунктов, вряд ли можно сомневаться в источниках общей доходности на уровне 2,9%. Портфели, ОФЗ и фонды ликвидности практически априори не могут показывать отрицательную доходность, поскольку продолжают получать купонный доход. Скорее всего, Банк России также оценивает эти инструменты как находящиеся в плюсе. Получается, что основным инструментом у инвесторов остаются облигации, а их средняя годовая доходность превышает 10%.

Тогда возникает вопрос: откуда берутся те самые 2,9%? Очевидно, они "размываются" убытками инвесторов на рынке акций. Формально это выглядит как результат около нуля, однако по сути отражает серьезные потери участников, инвестировавших в акции».

Держатели розничных брокерских портфелей довольно активно выходили на рынок с 2021-го. Но продуманной стратегии, а главное, знания о том, как распорядиться своими средствами часто не хватает, отмечает руководитель отдела торговых операций инвестиционной группы Accent Глеб Расторгуев:

«Многие инвесторы исходят из ожиданий доходности X2–X3 год к году, однако на практике такие результаты достигаются далеко не всегда. Ключевая проблема здесь — недостаточный уровень диверсификации, а также неопределенность в выборе направлений для инвестиций в так называемую эпоху перемен».

Чем более спекулятивна стратегия частного инвестора, тем ниже доходность. Это не общее правило, но с маленьким портфелями — от 10 тыс. руб. до 10 млн руб. — оно работает, говорит основатель компании О3 Finance Дмитрий Домбровский:

«Инвесторы, которые предпочитают ETF или БПИФы, показывают большую доходность, скорее всего, в силу того что они менее склонны спекулировать.

Нет смысла угадывать рынок, нужно держать те классы активов и с той доходностью, которая долгосрочно интересна для целей каждого конкретного инвестора. И это будет гораздо более эффективный путь».

Производные инструменты, фьючерсы, опционы чаще оказывались в минусе, чем в плюсе. И вроде бы хорошее слово «доходность». Но менее 3% — как-то неубедительно.

Станислав Крючков