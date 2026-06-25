Нижегородцу назначили девять лет колонии за финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника АО «Торговый дом “Перекресток”» Саидахмеда Шабанова, которого обвинили в финансировании терроризма по ст. 205.1 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела осужденный был приверженцем идеологии организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которая признана в РФ террористической и запрещена. Он решил оказать ей финансовую помощь и в январе—апреле 2025 года перевел на банковскую карту одному из участников организации 18,9 тыс. руб.

Саидахмед Шабанов полностью признал вину и сообщил суду, что изучал деятельность организации в интернете и Telegram. С представителем запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» он стал общаться с июня 2024 года, и собеседник заверил его в том, что находится в Сирии и участвует в боевых действиях. Позднее у сотрудника «Перекрестка» попросили материальную помощь на медикаменты, еду и оружие.

Подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Владимир Зубарев