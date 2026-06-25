В Курганской области ввели режим беспилотной опасности

Беспилотную опасность объявили в Курганской области около 13 часов 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории области работают дежурные службы и силовые ведомства. Жителям советуют не предпринимать никаких действий при обнаружении БПЛА. Необходимо держаться на безопасном расстоянии от дрона и позвонить по номеру 112. Съемка беспилотников и работы ПВО запрещена.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 25 июня режим беспилотной опасности также ввели в соседней Челябинской области.

Виталина Ярховска