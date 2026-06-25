Любимая женщина французского президента

Вилла Эйленрок — роскошная резиденция XIX века с видом на Средиземное море во французском городе Антиб — оказалась местом весьма значимого события в европейской политике. Именно здесь проходит первая за последние пять лет встреча лидеров Франции и Италии, позволившая окончательно выправить весьма непростые личные отношения Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони. Знаком восстановленной дружбы Парижа и Рима призваны стать, в частности, двусторонняя дорожная карта в области обороны и еще целый ряд соглашений в оборонной сфере и энергетике. Разумеется, мало кто из комментаторов смог обойти вниманием и тот факт, что франко-итальянский саммит проходит через считанные дни после эпической ссоры Мелони с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Планов громадье

Еще в 2021 году Париж и Рим договорились о проведении ежегодных межправительственных встреч — это было прописано в Квиринальском договоре, который все еще стоящий во главе Елисейского дворца Эмманюэль Макрон подписал в том году с тогдашним премьером Италии Марио Драги. Но в итоге Парижу и Риму потребовалось долгих пять лет, чтобы организовать первый франко-итальянский саммит. Причем и тут не обошлось без задержек и изменения планов: изначально встречу лидеров и делегаций двух стран хотели провести в апреле в Тулузе, но затем перенесли на 25 июня в Антиб.

«Этот саммит предоставит возможность углубить франко-итальянское сотрудничество в ряде стратегических секторов, в частности, в обороне, ядерной энергетике и космосе. Мы нужны друг другу»,— отметил Елисейский дворец в заявлении перед началом переговоров Макрона и Мелони. Местом их проведения, к слову, выбрали живописную виллу Эйленрок XIX века с видом на Средиземное море, после чего лидеры Франции и Италии наведались в местный Музей Пикассо.

Тем временем в соседнем городке Ле-Канне (не путать с Каннами, которые также расположены поблизости.— “Ъ”) планировался франко-итальянский экономический форум с участием восьми министров с каждой из сторон и нескольких руководителей крупных компаний обеих стран.

По его итогам к подписанию приготовили дюжину двусторонних соглашений.

Одно из важнейших в этом ряду — дорожная карта в области обороны на период с 2025 по 2031 год, где особое внимание уделяется франко-итальянской системе противовоздушной обороны SAMP/T (ее считают заменой американскому Patriot), и совместная стратегия обеспечения безопасности в Средиземноморье.

Кроме того, Париж и Рим пришли к соглашению о создании в скором будущем европейской спутниковой сети, способной составить конкуренцию Starlink Илона Маска, и договорились о производстве перехватчиков Aster. Последнее наверняка стало своеобразным бальзамом на душу французам после недавнего отказа от совместного с немцами проекта по созданию истребителя нового поколения.

На кону также оказалось и соглашение о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики с использованием небольших французских реакторов и соглашение о совместном космическом предприятии между Airbus, Leonardo и Thales.

Наконец, согласно свидетельствам СМИ, Мелони и Макрон намеревались обсудить и острые общеевропейские политические вопросы, включая правила программы «Сделано в Европе», борьбу с Китаем и необходимость новых источников доходов для следующего бюджета Евросоюза.

От ненависти до почти любви

Нельзя сказать, что Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон были главными антагонистами внутри ЕС, но отношения этой пары с самого начала не заладились. Еще будучи в оппозиции, крайне правая Мелони не раз нещадно критиковала французского президента, например, за неоколониализм в Африке. И к слову, пять лет назад она и ее партия «Братья Италии» голосовали против Квиринальского договора — того самого, который заложил основу для повышения уровня сотрудничества между Римом и Парижем и проложил путь к нынешнему лидерскому саммиту.

После прихода Мелони к власти в Италии в октябре 2022 года ее стычки с французскими визави продолжились — будь то по вопросам миграции, прав на аборты или на тему запрета на использование соцсетей детьми. «Вскоре после избрания Мелони в 2022 году Макрон попытался наладить отношения с итальянским лидером, но она проявила мало интереса»,— вспомнил о тех временах в беседе с изданием Politico один бывший высокопоставленный французский чиновник.

Еще в январе нынешнего года премьер Италии открыто благоволила особым связям Рима с Берлином. В момент открытого противодействия Парижа и лично Макрона торговой сделке ЕС с блоком МЕРКОСУР Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц, считающие это соглашение жизненно важным для развития европейской промышленности, собрались на двусторонний саммит на роскошной вилле Дориа Памфили в Риме, использовав этот случай для представления самих себя в роли трансатлантических лидеров, способных стать мостом для всего ЕС к Дональду Трампу.

Однако вслед за нападением Штатов и Израиля на Иран Джорджа Мелони заняла куда более конфронтационную линию по отношению к главе Белого дома, что, как известно, привело к резкому охлаждению отношений между ней и Трампом. На прошлой неделе на фоне весьма хамских комментариев американского президента в адрес премьера Италии отношения двух лидеров и вовсе переросли в громкий и личный конфликт, убедив последнюю еще больше дистанцироваться от США. «Недавний конфликт между Мелони и Трампом, безусловно, дает французскому и итальянскому лидерам возможность сблизиться»,— заявил упомянутый выше бывший французский чиновник.

Первым зримым свидетельством того, что Эмманюэль Макрон не разобижен на итальянку за ее прежнюю холодность, стала сцена встречи обоих политиков 17 апреля в Елисейском дворце, где лидеры собрались на саммит по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Макрон вышел встретить гостью, прибывшую в эффектном красном костюме под цвет ее Alfa Romeo, крепко схватил ее за плечи, приобнял и поцеловал в обе щеки, при этом, как видно на видео этой сцены, тут же завирусившемся, на каком-то этапе французский президент даже успел приобнять Мелони за талию. Такой эмоциональный, но неловкий жест, выходящий за рамки стандартного дипломатического протокола, был встречен лидером Италии с явным ошеломлением, но несколько секунд спустя после объятий оба засмеялись и перешли к разговору.

На таком фоне от нынешней встречи этой пары в живописном и солнечном Антибе ждут не меньшего эмоционального тепла. По крайней мере cайт France 24 озаглавил свое превью к первому франко-итальянскому саммиту так: «Поцелуи и улыбки: Макрон и Мелони продемонстрируют свое “хорошее взаимопонимание” на Французской Ривьере».

Наталия Портякова