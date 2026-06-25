Отменены железнодорожные рейсы из Перми в Республику Крым

Компания «Гранд Сервис Экспресс» прекращает курсирование поезда «Таврия» по направлению «Пермь—Симферополь». Последний рейс из краевой столицы на полуостров Крым состоится 11 июля, обратный из Керчи назначен на 8 июля. Это следует из данных, опубликованных на сайте компании.

Также в этом сезоне отменены поезда в Симферополь из Омска, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Минеральных Вод, ряд рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом сохраняются семь поездов, следующих из Адлера, Москвы и Санкт-Петербурга. До особого распоряжения поезда будут следовать до и от станции «Керчь Южная». Соответствующее решение было принято компанией совместно с минтранспорта Республики Крым.

Две недели назад стало известно, что с 10 июня до конца сентября схема движения поезда «Пермь—Симферополь» будет сокращена до Керчи. Далее пассажиров планировалось доставлять автобусами.