Игра на интерес

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по работе с клиентами «Ромир» Анна Советова

Фото: Из личного архива Анны Советовой Директор по работе с клиентами «Ромир» Анна Советова

Фото: Из личного архива Анны Советовой

Футбол — самый популярный в России вид спорта с точки зрения зрителей. Его выбирают 28% болельщиков. Небольшую конкуренцию формирует хоккей, но в целом доля поклонников остается стабильной. Болельщики делятся на лояльную аудиторию, которая смотрит матчи постоянно, и ситуативную. Последние могут проявлять интерес в период проведения крупных мероприятий, как раз таких, как чемпионат мира по футболу. Маловероятно, что участие в масштабных соревнованиях России влияет на эту аудиторию: стране редко удавалось занимать высокие позиции и до 2022 года.

Устойчивый интерес аудитории в этом смысле отличает футбол от Олимпийских игр, которые из-за ограниченной представленности российских спортсменов стали менее интересны аудитории.

Вероятно, это объясняется наличием стран, за которыми болельщикам интересно наблюдать вне контекста геополитики. Например, сборные государств Европы и Южной Америки.

Интерес к футболу во всем мире используется производителями различных товаров для повышения интереса к своей продукции. И это не всегда спортивная атрибутика. Достаточно вспомнить успешный опыт продвижения кофе Pele, названного в честь легендарного бразильского футболиста. Речь может идти о любой другой продукции. Сейчас, например, мы видим, как хоккеист Александр Овечкин продвигает мясные товары.

Однозначно негативных примеров по привлечению спортсменов как лица определенной продукции не было. Но производителям важно помнить, что популярные футболисты и хоккеисты — медийные люди, на которых нацелено внимание СМИ. Любая негативная коннотация их действий в публичном поле впоследствии может привести к снижению продаж. Поэтому, вероятно, называть в честь определенного игрока всю линейку товаров — не лучшее решение.

Портрет футбольного болельщика в последние годы практически не менялся: это все еще преимущественно мужская аудитория, пусть и разных возрастов.

Мы говорим по большей части о жителях крупных городов, для которых футбол сам по себе более доступен. Сейчас развиваются и женские команды, но с точки зрения интереса аудитории существенного влияния это пока не оказывает.

Есть виды спорта, привлекающие преимущественно женскую аудиторию. Например, это хорошо чувствуется в фигурном катании. Его совокупно смотрит 23% российских болельщиков — это третий по популярности в стране вид спорта. Похожая направленность также прослеживается в гимнастике, которую в общей сложности выбирают 10% аудитории. Биатлон, плавание, лыжные гонки и легкая атлетика остаются нейтральными с точки зрения гендерного разделения болельщиков. В то же время представители этих видов спорта существенно реже оказываются вовлечены в маркетинговые кампании.

Учитывая существующие тенденции, можно предположить, что интерес российской аудитории к футболу будет оставаться скорее стабильным. Определенное влияние могут оказывать демографические факторы. Например, рост количества занимающихся футболом детей теоретически может способствовать увеличению вовлеченности в него взрослых. Хотя здесь не всегда существует прямая корреляция. С точки зрения организации собственных занятий наиболее популярным видом спорта в России остается плавание: его выбирает 23% любителей. Следом идут велоспорт, волейбол и бадминтон. Футбол в этом рейтинге занимает только пятую строчку.

Анна Советова, директор по работе с клиентами «Ромир»