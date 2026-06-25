В Бугуруслане провели заседание комиссии по ЧС из-за возникшего паводка

Губернатор Оренбургской области провел заседание комиссии по ЧС в Бугуруслане. Евгений Солнцев призвал главы муниципалитетов подготовить все силы для оперативного реагирования из-за очередных прогнозов дождей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным ведомства, в регионе за двое суток выпало порядка четырех месячных норм осадков. В Бугуруслане дожди длились 35 часов, а Оренбург установил абсолютный рекорд по их количеству впервые с 1950 года. Однако ситуация начала стабилизироваться, поскольку уровень воды постепенно пошел на спад.

Сегодня по-прежнему затопленными остаются 109 домов и 267 приусадебных участков на территории Бугуруслана, Бугурусланского и Матвеевского районов. Из-за паводка оказались повреждены 28 трасс, до сих пор ограничено движение на трех мостах и четырех участках дорог. Специалисты уже приступили к восстановлению инфраструктуры там, где сошла вода.

На данный момент в Бугуруслане действуют 13 помп для откачки воды, параллельно восстанавливается и городское водоснабжение — уже запущены 30 из 42 скважин. На подтопленные территории доставляют средства первой необходимости. С 26 июня среди населения начнется превентивная вакцинация от гепатита.

Синоптики предупреждают: с 26 июня начнутся дожди и грозы, которые к концу недели принесут осадки на восток региона. Евгений Солнцев предупредил глав муниципалитетов о возможном ухудшении погоды для оперативного реагирования.