В Самаре полиция отыскала пропавшую школьницу после ночных поисков

Сотрудники полиции обнаружили пропавшую без вести несовершеннолетнюю жительницу Самары после поисков, которые продолжались всю ночь. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что 57-летняя женщина обратилась в отдел полиции Октябрьского района вечером после того, как ее дочь 2010 года рождения не вернулась домой с дня рождения подруги. Самостоятельные поиски результата не дали, личные вещи подростка остались дома, а мобильный телефон был отключен.

Полиция приступила к поискам, обследовала несколько микрорайонов, проверила круглосуточные магазины и точки общепита, а также возможные места сбора молодежи, включая набережную. Силовики отработали информацию о круге общения девочки и сверили данные о несовершеннолетних, поступавших в больницы. В поисках участвовали и родственники пропавшей.

К утру местонахождение школьницы было установлено. Выяснилось, что она решила задержаться на прогулке, а когда стемнело, побоялась возвращаться домой и осталась ночевать в подъезде жилого дома.

Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. После этого мать несовершеннолетней написала в полицию письмо, в котором поблагодарила силовиков за помощь.

Георгий Портнов