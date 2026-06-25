Из-за соревнований в центре Перми изменится движение транспорта

28 июня с 06:00 до 14:00 из-за проведения первенства России по триатлону в центре Перми ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

С 06:00 до 14:30 изменится движение автобусных маршрутов №3, 51, 71 и 85. Автобусы маршрутов №3 и 71 будут следовать до остановки «Театр юного зрителя» с разворотом по Сибирской, Екатерининской улицам и Газеты «Звезда». Для маршрута №51 временной конечной остановкой станет «ПНИПУ». Маршрут №85 в это время на линию не выйдет.