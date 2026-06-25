Суд удовлетворил иск прокуратуры Прикамья о прекращении полномочий депутата заксобрания

Вчера Ленинский райсуд Перми удовлетворил административный иск прокуратуры к законодательному собранию Пермского края и депутату представительного органа от КПРФ на профессиональной основе Игорю Малых. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Малых

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Малых

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Надзорный орган требовал признать незаконным решение, по которому комиссия ЗС не нашла оснований для инициирования процедуры досрочного прекращения полномочий депутата. Прокуратура настаивала также, что лишить господина Малых статуса депутата должен суд.

Ранее сообщалось, что надзорный орган выявил нарушения в том, что господин Малых сдавал коммерческую недвижимость одной из торговых сетей. Таким образом, он нарушил запрет для парламентариев, которые работают на постоянной основе, на занятие коммерческой деятельностью.

Сам Игорь Малых подтвердил «Ъ-Прикамье» информацию о решении суда. По его словам, надзорный орган настаивал, что, сдавая недвижимость в аренду, господин Малых фактически занимался бизнесом. Ответчик с такими выводами категорически не согласен. «Я действовал как физическое лицо,— пояснил Игорь Малых,— и платил НДФЛ сначала 13%, а затем и 15%. Никакой предпринимательской деятельности и в помине не было».

Господин Малых также отметил, что его позицию поддержало и законодательное собрание края. «Но суд фактически лишил меня права на защиту, поскольку отклонил все мои ходатайства, в том числе и о приобщении документов из ФНС, у которой к моей деятельности никаких претензий не было». Господин Малых считает также, что суд своим решением не мог прекратить его полномочия. «Это компетенция Законодательного собрания Пермского края, которое оснований для такого шага не увидело»,— сказал он. Решение первой инстанции Игорь Малых намерен обжаловать в апелляции.