Росстат показал, что в Самарской области самый дорогой бензин среди регионов ПФО

Росстат опубликовал данные по стоимости бензина в регионах России и динамике изменения цены за неделю с 16 по 22 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Согласно этим данным, Оренбургская область вошла в десятку регионов с наименьшей ценой одного литра бензина АИ-92, заняв 10-е место (63,86 руб.). Ульяновская область по стоимости АИ-92 занимает 11-е место (64,12 руб.). Самарская область занимает 70-е место (АИ-92 — 73,68 руб.).

По стоимости АИ-95 Оренбургская область находится на 13-м месте по России (68,66 руб.), Ульяновская — на 17-м месте (69,09 руб.). Самарская область также занимает 70-ю позицию (78,5 руб.).

По стоимости дизтоплива Ульяновская область на 10-м месте (77,05 руб.), Оренбургская — на 23-м месте (78,6 руб.), Самарская — на 52-й строчке (83,21 руб.).

Самая низкая цена бензина АИ-92 среди регионов России — в Омской области (61,02 руб.). Самая высокая — в Севастополе (85,89 руб.).

В ПФО самый дешевый бензин АИ-92 — в Башкирии (62,7 руб.). Оренбургская область — на третьем месте среди регионов ПФО. Последнее, 14-е место, у Самарской области. Татарстан занимает пятую строчку в ПФО (64,73 руб.)

В среднем по России литр АИ-92 стоит 67,54 руб., литр АИ-95 — 73,20 руб.

Росстат также отмечает, что за период с 16 по 22 июня рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 78 субъектах РФ, более всего — в Республике Дагестан (+16,5%) и Чеченской Республике (+15,2%). В Москве за прошедший период изменение цен на автомобильный бензин составило +1,9%,

Сергей Титов, Ульяновск