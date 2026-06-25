В Татарстане перед выпускными букеты подорожали на 4%
Средняя стоимость букета цветов в Татарстане перед школьными выпускными составила 3,3 тыс. руб., что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на маркетплейс Flowwow.
В Татарстане перед выпускными букеты подорожали на 4%
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Монобукеты, которые чаще всего покупают для учителей, подорожали на 7% — до 3,3 тыс. руб. При этом средняя цена авторских композиций сохранилась на уровне прошлого года и составила 3,4 тыс. руб.
По данным компании, в этом году выпускники чаще выбирают композиции из пионовидных роз и гортензий. В прошлом году спросом пользовались французские розы, альстромерии и диантусы.