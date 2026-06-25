В Самарской области организатор нарколаборатории осужден за производство 51 кг наркотиков

Самарский областной суд вынес приговор жителю Сызрани, признав его виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Установлено, что фигурант приобрел на деньги третьих лиц земельный участок с постройками и оборудовал в них нарколабораторию для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

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Согласно материалам дела, в октябре 2025 года подсудимый, действуя по указанию неустановленных соучастников, произвел не менее 51,4 кг наркотического средства -PVP (производное N-метилэфедрона). На этапе следствия были изъяты прекурсоры и химические вещества, которые использовались для синтеза.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый добровольно сообщил о преступлении и активное содействовал его раскрытию. Он был приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Также в доход государства были конфискованы автомобиль BMW X1, земельный участок с жилым домом и хозяйственными постройками, а также три мобильных телефона, которые обвиняемый использовал для совершения преступлений. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Георгий Портнов