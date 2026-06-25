Еще одна сеть заправок повысила цены на бензин в Прикамье

Сеть заправочных станций «Экойл» обновила стоимость бензина. Цена за литр АИ-92 составляет 74,9 руб., в начале недели он стоил 69,9 руб. АИ-95 поднялся с 74,3 до 79,2 руб. Стоимость дизельного топлива теперь достигает 86 руб., несколькими днями ранее оно стоило 82 руб. Информация об этом опубликована в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее цены на бензин в регионе повысили сети «Нефтехимпром» (АИ-92 — 74,97 руб. за литр, АИ-95 — 79,29 руб.) и «Ликом» (АИ-92 — 74,2 руб., АИ-95 — 79,2 руб.).

Согласно данным Росстата, за неделю с 16 по 22 июня в Прикамье средняя цена бензина составила 70,16 руб. за литр, что на 1,49 руб. выше показателя неделей ранее (68,67 руб.). АИ-92 вырос в цене с 65,47 до 67,05 руб., АИ-95 — с 70,6 до 72,03 руб. Дизельное топливо подорожало с 80,11 до 81,86 руб. за литр.

За прошлую неделю цены на бензин выросли в 78 субъектах РФ. Максимальный рост зафиксирован в Республике Дагестан (+16,5%) и Чеченской Республике (+15,2%). В Москве бензин подорожал на 1,9%.